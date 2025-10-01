Республиканцы в Сенате готовят убийственное для РФ решение: что может получить Украина

В Сенат США внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов. Как говориться в сообщении на сайте Конгресса США, эта резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского союза конфисковать суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Эти средства предлагают выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно до полного исчерпания активов.

Интересно, что автором новой резолюции выступил не представитель Демократической партии, а сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.

Стоит отметить, вопрос передачи Украине замороженных на Западе активов страны-агрессора РФ обсуждается уже не первый месяц. К примеру, в ЕС ищут способы передать Украине кредит на 140 млрд евро из замороженных российских активов. Пока что это решение блокирует премьер Венгрии Виктор Орбан.

Не так давно сообщалось, что в Сенате США зарегистрировал новый двухпартийный законопроект, который предусматривает перевод 5 млрд долларов суверенных активов Москвы, хранящихся в США, на процентный счет. Предлагается каждые 90 дней переводить около 250 млн долларов из этой суммы на нужды Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.



