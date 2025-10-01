logo_ukra

Республіканці у Сенаті готують вбивче для РФ рішення: що може отримати Україна
Республіканці у Сенаті готують вбивче для РФ рішення: що може отримати Україна

У Сенат США внесли резолюцію про щомісячну передачу Україні $10 млрд активів РФ

1 жовтня 2025, 07:50
1 жовтня 2025, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Сенат США внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд із російських активів. Як йдеться у повідомленні на сайті Конгресу США, ця резолюція закликає виконавчу владу та лідерів країн "Великої сімки" та Європейського союзу конфіскувати суверенні активи Російської Федерації, які перебувають під юрисдикцією членів G7.

Республіканці у Сенаті готують вбивче для РФ рішення: що може отримати Україна

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Ці кошти пропонують виплачувати Україні траншами по 10 мільярдів доларів щомісяця до вичерпання активів.

Цікаво, що автором нової резолюції виступив не представник Демократичної партії, а сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

Варто зазначити, що питання передачі Україні заморожених на Заході активів країни-агресора РФ обговорюється вже не перший місяць. Наприклад, у ЄС шукають способи передати Україні кредит на 140 млрд євро із заморожених російських активів. Поки що це рішення блокує прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Нещодавно повідомлялося, що в Сенаті США зареєстрував новий двопартійний законопроект, який передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів Москви, що зберігаються в США, на процентний рахунок. Пропонується кожні 90 днів переводити близько 250 млн доларів із цієї суми на потреби України.   

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії відреагували інформацію про те, що Британія передала Україні заморожені активи РФ. Зокрема, як заявив речник Держдуми В'ячеслав Володін, передача перших коштів, забезпечених доходами від заморожених російських активів, є грубим порушенням міжнародного права.




Джерело: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-resolution/421?s=1&r=2
