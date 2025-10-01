Республіканці у Сенаті готують вбивче для РФ рішення: що може отримати Україна

У Сенат США внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд із російських активів. Як йдеться у повідомленні на сайті Конгресу США, ця резолюція закликає виконавчу владу та лідерів країн "Великої сімки" та Європейського союзу конфіскувати суверенні активи Російської Федерації, які перебувають під юрисдикцією членів G7.

Ці кошти пропонують виплачувати Україні траншами по 10 мільярдів доларів щомісяця до вичерпання активів.

Цікаво, що автором нової резолюції виступив не представник Демократичної партії, а сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

Варто зазначити, що питання передачі Україні заморожених на Заході активів країни-агресора РФ обговорюється вже не перший місяць. Наприклад, у ЄС шукають способи передати Україні кредит на 140 млрд євро із заморожених російських активів. Поки що це рішення блокує прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Нещодавно повідомлялося, що в Сенаті США зареєстрував новий двопартійний законопроект, який передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів Москви, що зберігаються в США, на процентний рахунок. Пропонується кожні 90 днів переводити близько 250 млн доларів із цієї суми на потреби України.

