Реванш таки неизбежен: Трамп снова одержал новую серьезную победу в предвыборной гонке

В США бывший президент Дональд Трамп, вновь являющийся кандидатом на этот пост, одержал победу над главной оппоненткой Ники Хейли на республиканских праймериз. Ему удалось обойти соперницу даже в ее родном штате. Это – Южная Каролина. Трамп имеет 60%, а Хейли – 40%.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство АР , которое отметило, что Дональд Трамп одержал победу на всех предыдущих праймериз, состоявшихся в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах Соединенных Штатов. И новые достижения еще больше упрочили его шансы на третью подряд номинацию от Республиканской партии.

Американские журналисты отмечают, что сейчас Хейли испытывает все большее давление на ее выбытие из гонки.

"Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена. Ранее на этой неделе я сказала, что вне зависимости от того, что состоится в Южной Каролине, я буду продолжать баллотироваться. Я человек слова", — сообщила американка.

В публикации отмечают, что сейчас реванш между Трампом и президентом Джо Байденом во время ноябрьских выборов становится все более неизбежным после предварительной процедуры голосования в Южной Каролине.

"Я никогда не видел Республиканскую партию настолько единственной, как сейчас… Вы можете праздновать около 15 минут, но потом мы должны вернуться к работе", – сказал экс-президент, вышедший на сцену для победного выступления через несколько минут после закрытия избирательных участков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что откликнулся ли Трамп на приглашение Зеленского приехать в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время бывший президент США Дональд Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину, публично озвученное Владимиром Зеленским.