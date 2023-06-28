Рейтинг стран, которые больше всего любят США: Венгрия в конце списка

Большинство опрошенных считают, что США вмешиваются в дела других стран, но это вмешательство способствует миру и стабильности. Самые положительные взгляды на США у Польши, в то время как Венгрия последняя в списке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет опроса Pew Research Center.

Венгры менее положительно относятся к США. Фото из открытых источников

Согласно новому опросу, проведенному Pew Research Center в 23 странах мира, наивысший рейтинг положительного отношения имеет Польша – 93%. Исследование показывает, что традиционно высокая поддержка США среди поляков выросла еще больше после полномасштабного вторжения России в Украину.

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На втором месте граждан, наиболее любящих США оказался Израиль – 87%. Тройку лидеров замыкает Южная Корея – 79%. Также проамериканскими оказались Нигерия – 74% и Япония – 73%. Из 23 опрошенных стран самым низким восприятие США было в Венгрии. В этой стране только 44% сказали, что воспринимают Соединенные Штаты положительно. Украина не попала в рейтинг.

Посмотреть рейтинг стран, которые больше всего любят США, можно ниже:

Исследователи Pew Research Center спросили у опрошенных на сколько США вмешиваются в политику других стран. Большинство признают вмешательство Соединенных Штатов в дела других стран, однако опрошенные указывают, что это осуществляется для мира и стабильности в мире. Среди граждан стран, считающих, что США не способствует миру, оказались Греция, Италия и Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, кто победит на президентских выборах в США.

Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер Виктор Орбан считает, что не следует говорить о военных преступлениях президента России Владимира Путина.