Рейтинг Трампа снижается: что не нравится американцам

Популярность президента США Дональда Трампа падает, поскольку американцы сталкиваются с трудностями из-за повышения стоимости жизни.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

О таких настроениях американцев свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos. За последние дни, как пишет издание Reuters, рейтинг одобрения президентской деятельности Трампа сравнялся с самыми низкими показателями за все время его президентства.

Результаты трехдневного опроса показали, что 40% американцев одобряют работу лидера республиканцев по сравнению с 42% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 15-20 октября.

"Популярность Трампа колеблется в пределах одного-двух процентов от текущего уровня в каждом опросе Reuters/Ipsos с середины мая. Доля людей, не одобряющих его деятельность, выросла с 52% в опросе, проведенном 16-18 мая, до 57% в последнем опросе", — пишет издание.

Как пояснили в СМИ, Трамп победил на выборах благодаря обещаниям бороться с ростом инфляции.

"Но американцы дают Трампу чрезвычайно низкие оценки за то, как он руководил расходами, давящими на американские домохозяйства. Причем 63% страны не одобряют его управление стоимостью жизни по сравнению с 58% в начале этого месяца и более чем вдвое превышает долю тех, кто считает, что он хорошо справился с расходами", — пишет издание.

Отмечается, что темпы инфляции в США выросли с момента вступления Трампа в должность в январе даже несмотря на ослабление рынка труда, что заставило центральный банк страны снизить процентные ставки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп в Японии нарушил этикет.



