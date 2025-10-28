Рейтинг Трампа снижается: что не нравится американцам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Популярность президента США Дональда Трампа падает, поскольку американцы сталкиваются с трудностями из-за повышения стоимости жизни.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
О таких настроениях американцев свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos. За последние дни, как пишет издание Reuters, рейтинг одобрения президентской деятельности Трампа сравнялся с самыми низкими показателями за все время его президентства.
Результаты трехдневного опроса показали, что 40% американцев одобряют работу лидера республиканцев по сравнению с 42% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 15-20 октября.
Как пояснили в СМИ, Трамп победил на выборах благодаря обещаниям бороться с ростом инфляции.
Отмечается, что темпы инфляции в США выросли с момента вступления Трампа в должность в январе даже несмотря на ослабление рынка труда, что заставило центральный банк страны снизить процентные ставки.
