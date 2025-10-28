Рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям

Рубрики
Популярність президента США Дональда Трампа падає, оскільки американці стикаються з труднощами через підвищення вартості життя.
Про такі настрої американців свідчать результати опитування Reuters/Ipsos. За останні дні, як пише видання Reuters, рейтинг схвалення президентської діяльності Трампа зрівнявся з найнижчими показниками за весь час його президентства.
Результати триденного опитування показали, що 40% американців схвалюють роботу лідера республіканців порівняно з 42% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 15-20 жовтня.
Як пояснили в ЗМІ, Трамп переміг на виборах завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції.
Зазначається, що темпи інфляції в США зросли з моменту вступу Трампа на посаду в січні, навіть попри ослаблення ринку праці, що змусило центральний банк країни знизити процентні ставки.
