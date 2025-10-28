Рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям

Популярність президента США Дональда Трампа падає, оскільки американці стикаються з труднощами через підвищення вартості життя.

Про такі настрої американців свідчать результати опитування Reuters/Ipsos. За останні дні, як пише видання Reuters, рейтинг схвалення президентської діяльності Трампа зрівнявся з найнижчими показниками за весь час його президентства.

Результати триденного опитування показали, що 40% американців схвалюють роботу лідера республіканців порівняно з 42% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 15-20 жовтня.

“Популярність Трампа коливається в межах одного-двох відсотків від поточного рівня в кожному опитуванні Reuters/Ipsos з середини травня. Частка людей, які не схвалюють його діяльність, зросла з 52% в опитуванні, проведеному 16-18 травня, до 57% в останньому опитуванні”, — пише видання.

Як пояснили в ЗМІ, Трамп переміг на виборах завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції.

“Але американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки за те, як він керував витратами, що тиснуть на американські домогосподарства. Причому 63% країни не схвалюють його управління вартістю життя, порівняно з 58% на початку цього місяця та більш ніж удвічі перевищує частку тих, хто вважає, що він добре впорався з витратами”, — пише видання.

Зазначається, що темпи інфляції в США зросли з моменту вступу Трампа на посаду в січні, навіть попри ослаблення ринку праці, що змусило центральний банк країни знизити процентні ставки.

