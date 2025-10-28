logo_ukra

Рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям
НОВИНИ

Рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям

Рейтинг Трампа стрімко падає: у чому причина

28 жовтня 2025, 23:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Популярність президента США Дональда Трампа падає, оскільки американці стикаються з труднощами через підвищення вартості життя.

Рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про такі настрої американців свідчать результати опитування Reuters/Ipsos. За останні дні, як пише видання Reuters, рейтинг схвалення президентської діяльності Трампа зрівнявся з найнижчими показниками за весь час його президентства. 

Результати триденного опитування показали, що 40% американців схвалюють роботу лідера республіканців порівняно з 42% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 15-20 жовтня.

“Популярність Трампа коливається в межах одного-двох відсотків від поточного рівня в кожному опитуванні Reuters/Ipsos з середини травня. Частка людей, які не схвалюють його діяльність, зросла з 52% в опитуванні, проведеному 16-18 травня, до 57% в останньому опитуванні”, — пише видання.

Як пояснили в ЗМІ, Трамп переміг на виборах завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції. 

“Але американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки за те, як він керував витратами, що тиснуть на американські домогосподарства. Причому 63% країни не схвалюють його управління вартістю життя, порівняно з 58% на початку цього місяця та більш ніж удвічі перевищує частку тих, хто вважає, що він добре впорався з витратами”, — пише видання. 

Зазначається, що темпи інфляції в США зросли з моменту вступу Трампа на посаду в січні, навіть попри ослаблення ринку праці, що змусило центральний банк країни знизити процентні ставки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп в Японії порушив етикет.




Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trumps-popularity-dips-americans-sweat-cost-living-reutersipsos-poll-finds-2025-10-28/
