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Рейтинг Трампа установил новый исторический рекорд

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 32% – это самый низкий показатель его политической карьеры

21 сентября 2026, 22:45
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Slava Kot

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 32% – самого низкого уровня за всю его политическую карьеру. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos, проведенного в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Рейтинг Трампа установил новый исторический рекорд

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Опрос, завершившийся 20 сентября, показал, что 66% американцев не одобряют работу Трампа в должности президента, в то время как положительно ее оценивают 32% респондентов. Это самый низкий показатель за всю его политическую карьеру. Неделей ранее уровень одобрения составил 35%, а предыдущий минимум Трампа в 33% был зафиксирован в конце августа.

Особенно заметные изменения произошли среди сторонников Республиканской партии. Одобрение работы Трампа среди республиканцев снизилось до 73% по сравнению с 82% неделей ранее. Одним из самых проблемных направлений для администрации Трампа остается экономическая ситуация. Только 17% опрошенных положительно оценивают его действия по стоимости жизни. Это вопрос, который американцы называют одним из ключевых перед промежуточными выборами 3 ноября.

Недовольство растет и среди республиканцев. В новом опросе 51% представителей партии заявили, что не одобряют политику Трампа по поводу стоимости жизни, в то время как 44% ее поддержали.

Reuters связывает рост недовольства, в частности, с ростом цен на горючее после начала войны США с Ираном в феврале. Энергетические расходы стали одним из факторов, влияющих на оценку экономической политики администрации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед встречей Зеленского и Трампа, Венс сделал заявление об окончании войны в Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-falls-career-low-32-high-costs-bite-reutersipsos-poll-finds-2026-09-21/
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