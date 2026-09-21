Рейтинг Трампа встановив новий історичний рекорд

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 32% — найнижчого рівня за всю його політичну кар’єру. Про це свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos, проведеного напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Опитування, яке завершилося 20 вересня, показало, що 66% американців не схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як позитивно її оцінюють 32% респондентів. Це найнижчий показник за всю його політичну кар’єру. Тижнем раніше рівень схвалення становив 35%, а попередній мінімум Трампа у 33% був зафіксований наприкінці серпня.

Особливо помітні зміни відбулися серед прихильників Республіканської партії. Схвалення роботи Трампа серед республіканців знизилося до 73% проти 82% тижнем раніше. Одним з найбільш проблемних напрямів для адміністрації Трампа залишається економічна ситуація. Лише 17% опитаних позитивно оцінюють його дії щодо вартості життя. Це питання, яке американці називають одним з ключових перед проміжними виборами 3 листопада.

Невдоволення зростає і серед республіканців. У новому опитуванні 51% представників партії заявили, що не схвалюють політику Трампа щодо вартості життя, тоді як 44% її підтримали.

Reuters пов’язує зростання невдоволення, зокрема, зі збільшенням цін на пальне після початку війни США з Іраном у лютому. Енергетичні витрати стали одним із факторів, які впливають на оцінку економічної політики адміністрації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перед зустріччю Зеленського та Трампа, Венс зробив заяву щодо закінчення війни в Україні.