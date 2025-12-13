logo

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Режим Лукашенко триумфует: какие санкции снимают США с Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Режим Лукашенко триумфует: какие санкции снимают США с Беларуси

У Трампа приняли решение снять санкции с белорусского калия

13 декабря 2025, 14:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США приняли решение снять санкции с белорусского калия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил специальный посланник США по вопросам Беларуси Джон Коул.

Режим Лукашенко триумфует: какие санкции снимают США с Беларуси

США снимают санкции с Беларуси. Фото: из открытых источников

Специальный посланник США отметил, решение принято в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа.

"США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", — заявил Коул журналистам.

Американский чиновник также отметил, что диалог между сторонами по санкциям будет продолжаться и в дальнейшем. 

По словам американского представителя, по мере нормализации отношений между Вашингтоном и Минском возможно дальнейшее смягчение ограничений. Коул выразил надежду, что в перспективе санкции могут быть полностью отменены.

Санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" США ввели в августе 2021 года. До их введения калийные удобрения были ключевым экспортным товаром Беларуси — на них приходилось более 20% общего экспорта страны. Кроме того, Беларусь занимала около 20% мирового рынка калийных удобрений.

Интересно, что в то время, как США снимают санкции с Беларуси, фактически налаживая отношения с режимом Лукашенко, Европа, наоборот, их усиливает. Так 10 декабря послы Европейского Союза согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой в Литву. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", — говорится в сообщении. 

По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало всего 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре — 71 нарушение воздушного пространства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/economics/view/koul-ssha-snimajut-sanktsii-s-belorusskogo-kalija-754015-2025/
Теги:

Новости

Все новости