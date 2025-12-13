Режим Лукашенка тріумфує: які санкції знімають США з Білорусі

США ухвалили рішення зняти санкції з білоруського калію. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив спеціальний посланець США з питань Білорусі Джон Коул.

США знімають санкції з Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Спеціальний посланник США зазначив, що рішення прийняте відповідно до вказівок президента США Дональда Трампа.

"США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже добрий крок із боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз", — заявив Коул журналістам.

Американський чиновник також зазначив, що діалог між сторонами щодо санкцій продовжуватиметься і надалі.

За словами американського представника, у міру нормалізації відносин між Вашингтоном та Мінськом можливе подальше пом'якшення обмежень. Коул висловив сподівання, що у перспективі санкції можуть бути повністю скасовані.

Санкції проти державного підприємства "Білоруськалій" США запровадили у серпні 2021 року. До запровадження калійні добрива були ключовим експортним товаром Білорусі — ними припадало понад 20% загального експорту країни. Крім того, Білорусь займала близько 20% світового ринку калійних добрив.

Цікаво, що в той час, як США знімають санкції з Білорусі, фактично налагоджуючи відносини з Лукашенковим режимом, Європа, навпаки, їх посилює. Так 10 грудня посли Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль із контрабандою до Литви. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджено міністрами закордонних справ наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

За словами литовських чиновників, з червня до Литви з Білорусі потрапило лише 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні — 71 порушення повітряного простору.



