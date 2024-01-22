Выборы в США: какие расклады внутри лагеря республиканцев и что важно для Украины

Губернатор Флориды, один из конкурентов Дональда Трампа среди республиканцев, Рон Десантис, прекратил борьбу за номинацию кандидата в президенты США от Республиканской партии. И снялся он, как ранее еще один республиканец, миллионер Вивек Рамасвами, призывая поддержать Трампа. Теперь главной конкуренткой бывшему хозяину Белого дома, мечтающему вернуться туда, осталась поддерживающая Украину экс-губернатор Южной Каролины – Никки Хейли. О чем говорит внутриполитическая ситуация в США на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

США. Фото: из открытых источников

Происходит то, что и предвидели

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поясняет:

"Происходит то, что и предвидели: Трамп потихоньку вытесняет из гонки остальных кандидатов. Выход из гонки Десантиса скорее всего лишь упростит задачу Трампа. Шансов на то, что те, кто поддерживал Десантиса, теперь поддержат Никки Хейли, немного".

В то же время, отмечает эксперт, Нью-Гэмпшир известен своей непредсказуемостью. К тому же, в праймериз там будут принимать участие избиратели, которые не являются зарегистрированными республиканцами.

"Если Хейли сможет набрать около 40 процентов в Нью-Гэмпшире (на уровне нынешних предварительных опросов), то этот результат позволит ей остаться в выборной гонке, – считает Владимир Дубовик. – Так что говорить уже сейчас, что Трамп на 100 % обеспечил себе номинацию от партии, пока не приходится. Хотя динамика для него, конечно, остается позитивной".

Трамп – фаворит президентской гонки от Республиканской партии

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет, что избирательная кампания в США набирает обороты. И уже очевиден фаворит президентской гонки от Республиканской партии – Трамп. Именно с этим, отмечает эксперт, связано снятие, казалось бы, еще недавно его главного конкурента – Десантиса.

Трамп получил 51% голосов. У Десантиса тогда была поддержка в 21,2%, у Никки Хейли – 19,1%. Десантис реально оценил свои шансы. И решил сделать ставку на Трампа, повышая шансы того на победу в Нью-Гэмпшире", – описывает происходящее Максим Яли. "Причем произошло это накануне праймериз в штате Нью-Гэмпшир (состоится 23 января). Во время первого, в Айове

В то же время, продолжает он, судя по соцопросам, Хейли всё еще не потеряла шансы на победу.

"За всем этим процессом внимательно наблюдают спонсоры Республиканской партии. От которых зависит очень многое. Реклама, агитация, плата штабам – это огромные средства. И, если разрыв между Трампом и Хейли будет достаточно велик, то она, скорее всего, не сможет одолеть конкурента (на которого поставят спонсоры) во внутрипартийном выборе единого кандидата", – считает политолог.

Он не исключает, что Десантис снялся именно в этот момент, имея амбиции стать вице-президентом.

Выступает не просто за продолжение, но и за увеличение военной и финансовой помощи нашей стране Как опытный дипломат, который при президентстве Трампа работала спецпредставителем США в ООН, она прекрасно понимает, как много стоит на кону не только для Украины, но и для США (в ракурсе статуса геополитического лидера, поддерживающего мировой порядок). И как негативно может повлиять на этот статус, на глобальную безопасность в целом – возможное поражение Украины от России", – отмечает Максим Яли. "Дело в том, что Десантис – на схожем электоральном поле с Трампом, как и Рамасвами, снявшийся ранее. Их тезисы схожи. В отличие от повестки Ники Хейли, которая поддерживает Украину

По его словам, для Украины, конечно, было бы лучше, если бы кандидатом от Республиканской партии стала именно Хейли. Но ее шансы сократились после выхода из гонки Десантиса, который забирал голоса у Трампа, констатирует политолог.

Обострение между республиканцами и демократами создало проблемы для Украины

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так комментирует ситуацию:

"После снятия Десантиса с избирательной гонки, внутри Республиканской партии окончательно обозначилась конфигурация раскладов в данной политсиле. Абсолютно доминирует Трамп, которому пытается противостоять Хейли, консолидируя вокруг себя всех республиканцев, для которых Трамп по тем или иным причинам выглядит непривлекательно. При этом большинство республиканцев сейчас поддерживают именно Трампа. Но если брать общенациональный масштаб, у Хейли больше шансов победить демократа Джозефа Байдена, который явно намерен баллотироваться на еще один срок ".

По словам эксперта, Хейли может рассчитывать не только на поддержку сторонников республиканцев, но и – тех избирателей, которые отличаются изменчивой позицией, голосуя периодически то за Республиканскую, то за Демократическую партию.

"Но для этого Хейли нужно сначала получить номинацию от Республиканской партии в статусе единственного кандидата. Что не выглядит сейчас особо вероятным", – отмечает политолог.

С другой стороны, продолжает он, открытым остается вопрос допуска Трампа к выборам, который будет рассмотрен Верховным судом. Ряд штатов уже обратились туда по этому поводу, считая, что Трамп не имеет права вновь попасть в Белый дом.

Вопрос лишь – пойдет ли Верховный суд на такое решение", – поясняет Петр Олещук. "Остаются в силе санкционные меры в отношении тех, кто штурмовал Капитолий после прошлых президентских выборов, в том числе из-за провокационных призывов Трампа. Такие люди не допускаются к выборам. И эта норма может распространяться на Трампа

Но, акцентирует он, если Трампа не допускают к выборам, именно Хейли остается единственным кандидатом от Республиканской партии. На данный момент этот сценарий выглядит маловероятно. Но и полностью его исключать нельзя.

Усложняется и ситуация на международной арене, – отмечает эксперт. – Понимая, что США сейчас сосредоточены на внутренних вопросах, активизировались многочисленные представители разнообразных недемократических режимов. Пока рано говорить о том, как повернется для нас ситуация, если Трамп всё же победит. Заявления он делал достаточно контраверсийные, в том числе в ракурсе российско-украинской войны Недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригласил Трампа посетить нашу страну Ранее тот отказывался. Посмотрим, как отреагирует сейчас… Как бы то ни было, но ужесточение внутриполитической борьбы в США – проблема и для Украины, и для всего мира". "Для Украины проблемой остается усиливающееся на фоне избирательных процессов противостояние в американском политикуме. Обострение между республиканцами и демократами уже привело к блокированию более 60 млрд долларов (по запросу Белого дома) помощи нашей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп повышает ставки: экс-президент дал новое обещание о завершении войны в Украине.



