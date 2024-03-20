Риски для Украины возрастают: в Пентагоне сделали настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
Из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
Пентагон. Фото: из открытых источников
По словам генерала, в борьбе против российского нашествия "украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами". Воины "продолжают держать рубеж на большей части передовой линии", несмотря на достижение определенных постепенных успехов оккупантов.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. В Белом доме уже дали понять, что именно сенатский законопроект хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам национальной безопасности США во всем мире. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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