Риски для Украины возрастают: в Пентагоне сделали настораживающее заявление

Из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенному риску. Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", — заявил Райдер.

По словам генерала, в борьбе против российского нашествия "украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами". Воины "продолжают держать рубеж на большей части передовой линии", несмотря на достижение определенных постепенных успехов оккупантов.

"Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию", — высказался генерал.

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