Россия хочет вернуть Аляску: появилась реакция США

Путин подписал указ о поиске недвижимости на территории РФ, бывшей Российской империи и бывшем СССР. Некоторые западные СМИ, истолковали это постановление, как попытку вернуть территории, когда-то входившие в состав этих образований, а их продажу объявить незаконной. На подобные идеи ответил представитель Госдепа Ведант Патель.



Спикер Госдепа Ведант Патель. Фото из открытых источников

Во время брифинга представитель Госдепа Ведант Патель получил неожиданный вопрос от журналистов, которые его спросили о новом указе Путина, которым он хочет вернуть Аляску.

"Позвольте мне понять, что он сегодня подписал что-то, в чем говорится, что продажа Аляски нелегитимна?", — уточнил спикер Госдепа.

После подтверждения услышанных слов представитель США заверил, что Россия не вернет Аляску.

"Я говорю от имени всех нас в правительстве США – он точно не получит это обратно", – объяснил Ведант Патель.

18 января Путин подписал указ о поиске российской недвижимости в России, бывшей Российской империи и Советском Союзе. Для этого в Кремле создали специальное подразделение "Предприятия по управлению собственностью за границей".

Напомним, что в 1867 году Российская империя предложила США купить Аляску. После нескольких раундов переговоров было подписано соглашение о купле-продаже Аляски за 7,2 млн долларов. Научное сообщество сходится во мнении, что причиной продажи Аляски стал проигрыш Российской империи в Крымской войне и страх, что Великобритания может отнять Аляску. Таким образом было решено продать ее США. Впоследствии на территории Аляски обнаружили залежи золота, а в 1968 году большие запасы нефти и газа. Таким образом, Аляска стала одним из главных мест добычи этого сырья для США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.

Также "Комментарии" писали, что британцы решили продать и утилизировать более 1000 военных машин и самолетов, которые можно было отдать Украине.