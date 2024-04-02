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Россия и Китай желают победы Трампа. Что они надеются получить

Россия и Китай заинтересованы в победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет The New York Times. По его информации, обе страны получат значительные преимущества от этого

сегодня, 17:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Дональд Трамп стал следующим президентом США. Более того, якобы правительство Китая уже принимает меры, чтобы помочь республиканцу зайти в Белый дом.

Россия и Китай желают победы Трампа. Что они надеются получить

Дональд Трамп

Дело в том, отмечает издание, что Россия и Китай получат от президента Трампа существенные выгоды. В частности, РФ рассчитывает, что после его победы Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, и она проиграет России в захватнической войне. При этом известно, что действующий президент Джо Байден, наоборот, поддерживает Украину и даже сформировал международную коалицию, которая оказывает Киеву помощь.

Вместе с тем Китай также заинтересован в победе Трампа даже несмотря на его резкие заявления относительно Пекина. Дело в том, отмечает издание, что Трампу в отличие от Байдена "не интересно" защищать демократию по всему миру. Он сконцентрируется исключительно на внутренних интересах Соединенных Штатов. Такая позиция абсолютно устраивает Китай, который в дальнейшем может совершить агрессивные действия относительно Тайваня. Издание отмечает, что лидеры России и Китая считают, что сильные нации должны иметь возможность осуществлять контроль за своими регионами влияния. Трамп не выступает против этого, потому и Пекин, и Москва поддерживают именно его в качестве президента Соединенных Штатов.

Россия и Китай надеются, что с приходом Трампа в Белый дом в США начнется хаос, который позволит им усилить свое геополитическое влияние.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп грозится прекратить поддержку Украины, если станет президентом. Вроде бы в этом и заключается суть его мирного плана. Кроме того, по мнению экспертов, Трамп также может благословить капитуляцию Украины.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/04/02/briefing/china-russia-trump-campaign.html
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