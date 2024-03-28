Трамп даст добро на капитуляцию Украины при одном условии. О чем речь

На самом деле трудно спрогнозировать, как поведет себя Дональд Трамп в вопросе войны в Украине, если он сможет выиграть президентские выборы в Соединенных Штатах, отмечает Михаил Самусь.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп является неким "джокером", который может принять решения, которые никто от него не ожидает. Эксперт считает, что он может помочь Украине в войне с Россией, но при одном условии.

Как считает Самусь, если Силы обороны в 2024 году смогут переломить ситуацию на фронте в свою пользу и вплотную приблизиться к временно оккупированному Крыму, который играет ключевую роль в войне, Трамп может даже принять решение передать Украине "Томагавки".

Если же Вооруженные силы не смогут в течение года переломить ситуацию на фронте в свою пользу, тогда Трамп "благословит" капитуляцию Украины, поскольку не будет видеть смысл вкладываться в Украину, подчеркнул эксперт. В таких условиях он начнет снова развивать бизнес с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, потому что это будет более выгодно для США, подытожил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть много разных гипотез по поводу того, как будет действовать Дональд Трамп по вопросу Украины, если он сможет победить на президентских выборах в Соединенных Штатах. Есть мнение, что он откажется от помощи Киеву, поскольку у США просто нет для этого ресурса. Также есть мнения, что Трампу выгоднее поддерживать Россию и развивать с ней бизнес.

Впрочем, также есть мнения, что на самом деле Трамп поддержит сильного, и если Украина сможет доказать свою силу на поле боя, то республиканец может более существенно помогать Киеву, чем демократы, оказывающие помощь Украине "по чайной ложечке".