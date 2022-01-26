"Россия может вторгнуться в любой день": в США объяснили эвакуацию дипломатов из Украины

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Карина Ожерельева
Исполняющий обязанности посла США в Украине заявил ABC News во вторник, 25 января, что приказ семьям дипломатов в посольстве уехать из страны был издан, поскольку Россия может атаковать "в любой день", если захочет.
Исполняющий обязанности посла США в Украине Кристина Квиен - ABC News
Об этом заявила временная поверенная в делах посольства Кристина Квиен.
В воскресенье Госдепартамент США приказал семьям дипломатов покинуть Украину и разрешил сотрудникам уехать, если они захотят, в свете угрозы возможного российского вторжения, поскольку Москва собирает более 100 000 военных у границ Украины. Правительство Украины раскритиковало это решение, назвав его "преждевременным".
Квиен сказала ABC News, что решение о частичной эвакуации было принято по "большой осторожности", учитывая масштабы нарастания российских войск.
Украинские чиновники публично не согласились с оценкой США о том, что российское нападение может произойти в любой момент. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что количество российских войск на границе сейчас "недостаточно для полномасштабного вторжения".
В общем, украинские чиновники более скептически относятся к тому, что Россия действительно нанесет масштабный напад, и в последние дни они все активнее отрицают картину, что нападение неизбежно.
В то же время украинские чиновники предположили, что наращивание России в настоящее время преследует цель дестабилизировать Украину из-за угрозы нападения, в том числе путем подрыва ее экономики. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращениях призвал украинцев не паниковать.
Квин сказала, что считает, что украинское правительство серьезно относится к угрозе.
Отправка военной помощи США является частью пакета помощи в размере 200 миллионов долларов, утвержденного для помощи Украине. Поставка включала 276 противотанковых ракет Javelin, более 800 ракет "bunker buster", запускаемых с плеча SMAW-D, 170 000 патронов 50-го калибра, а также костюмы для обезвреживания бомб.
Квиен сказал, что это оружие продемонстрировало "абсолютную, непреклонную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины.
США все еще пытаются предотвратить российскую атаку с помощью дипломатии.
Квиен повторила, что есть "некоторые сферы", которые США могут обсудить с Россией, чтобы попытаться решить проблемы, в частности, "контроль над вооружениями, лучшая прозрачность с точки зрения военных учений". Она сказала, что надеется, что Путин решит отправиться на путь дипломатии.
Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты негативно отреагировали на включение главного оппозиционера России Алексея Навального в "список террористов и экстремистов" и призвали уволить его.
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