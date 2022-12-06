logo

BTC/USD

16815.77

ETH/USD

1233.26

LTC/USD

76.70

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Россия не сможет успевать. США планируют увеличить производство оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия не сможет успевать. США планируют увеличить производство оружия

США планирует наращивать производство наиболее востребованной в Украине военной техники, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов

6 декабря 2022, 12:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Поскольку Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России и посылают боеприпасы, Пентагон принял решение увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов в течение следующих трех лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense News.

Россия не сможет успевать. США планируют увеличить производство оружия

155-мм артиллерийский снаряд. Фото: из открытых источников

Американцы планируют увеличить производство в три раза и уверяют, что все необходимые условия для этого есть.

"Финансы есть, контракты находятся в работе, чтобы утроить производство 155-миллиметровых снарядов", — заверил помощник министра армии по закупкам, технологиям и логистике Даг Буш.

В последние дни были заключены контракты с тремя частными компаниями на производство и поставку 155-мм артиллерии: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance и IMT Defense. Армия также намерена подписать контракты с неамериканскими оборонными компаниями на поставку артиллерийских снарядов в Украину.

Кроме артиллерийских снарядов, военные США также настаивают на увеличении производства наиболее нужных в Украине высокоточных боеприпасов, в частности, боеприпасов для HIMARS.

Американцы прогнозируют, что могут достаточно оснастить Украину для победы в войне.

"Если эта война продлится три-четыре года, мы сможем существенно опередить россиян сами – и если мы объединим это с нашими союзниками, мы просто омрачим их возможности. Они не смогут успевать", – сказал Даг Буш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США презентовали новый современный самолет-невидимку.

Также "Комментарии" писали о сыне американского президента, требующем запретить поставки оружия в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defensenews.com/pentagon/2022/12/05/army-plans-dramatic-ammo-production-boost-as-ukraine-drains-stocks/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!