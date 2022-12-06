Россия не сможет успевать. США планируют увеличить производство оружия

Поскольку Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России и посылают боеприпасы, Пентагон принял решение увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов в течение следующих трех лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense News.

155-мм артиллерийский снаряд. Фото: из открытых источников

Американцы планируют увеличить производство в три раза и уверяют, что все необходимые условия для этого есть.

"Финансы есть, контракты находятся в работе, чтобы утроить производство 155-миллиметровых снарядов", — заверил помощник министра армии по закупкам, технологиям и логистике Даг Буш.

В последние дни были заключены контракты с тремя частными компаниями на производство и поставку 155-мм артиллерии: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance и IMT Defense. Армия также намерена подписать контракты с неамериканскими оборонными компаниями на поставку артиллерийских снарядов в Украину.

Кроме артиллерийских снарядов, военные США также настаивают на увеличении производства наиболее нужных в Украине высокоточных боеприпасов, в частности, боеприпасов для HIMARS.

Американцы прогнозируют, что могут достаточно оснастить Украину для победы в войне.

"Если эта война продлится три-четыре года, мы сможем существенно опередить россиян сами – и если мы объединим это с нашими союзниками, мы просто омрачим их возможности. Они не смогут успевать", – сказал Даг Буш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США презентовали новый современный самолет-невидимку.

Также "Комментарии" писали о сыне американского президента, требующем запретить поставки оружия в Украину.

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