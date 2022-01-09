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Россия приставила пистолет к голове Украины, - госсекретарь США

Блинкен отметил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе

сегодня, 19:40
Автор:

Елизавета Черных
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает одним из условий прорыва на переговорах с Кремлем о "гарантиях безопасности" деэскалацию на границе нашего государства. По его словам, тяжело достичь прогресса от встречи, когда РФ приставила пистолет к голове Украины. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на ABC News. 

Россия приставила пистолет к голове Украины, - госсекретарь США

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

"Было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ", — заявил госсекретарь США. 

Блинкен отметил, что Российская Федерация в силах в короткий срок увеличить количество военных на границе Украины, удвоив его. Такие условия, по словам главы Госдепа США, не позволяют ждать прорыва в переговорах. 

Дипломат называет деэскалацию и устранение опасений с обеих сторон условиями для прогресса во время встречи. 

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Швейцарии Россия и Америка проведут переговоры по Украине и контролю над вооружением. Москва уже грозится ограничиться одной встречей, если ее требования не будут учтены и приняты американской стороной. Профильные эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи и рассказали, с какими позициями к ней подходят стороны. В частности, специалисты отмечают, что грядущие переговоры вряд ли увенчаются успехом. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак встретится с политсоветниками Франции и Германии. Ожидать ли прогресса в вопросе возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины - читайте на портале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/blinken-voyskah-ukrainskoy-granitsy-rossiya-1641746461.html
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