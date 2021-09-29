Россия сорвала заседание ОБСЕ в Польше

Россия сорвала заседание ОБСЕ по правам человека в Польше. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен на правительственном сайте.

Энтони Блинкен, фото с открытых источников

В Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Азия. Заседание ОБСЕ не собралось из-за решения правительства России о блокировании встречи. Энтони Блинкен пишет, что США очень сожалеют об этом и считают это попыткой российского правительства заблокировать их проверку из-за ухудшения в сфере прав человека.

"Соединенные Штаты все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-члены будут проводить ежегодные заседания HDIM по мандату. Мы будем продолжать призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволять гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов", — сообщает Энтони Блинкен.

Также Госсекретарь добавил, что США не оставят без внимания нарушения прав людей. Для этого будут делать все возможное, чтобы решить проблемы с нарушением прав человека во всем регионе ОБСЕ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США на вечеринке застрелили футболиста. Как стало известно, в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта на домашней вечеринке произошла стрельба. В результате происшествия, игрок университетской лиги страны по американскому футболу Аарон Лоу получил смертельное ранение. Согласно информации полицейских, 21 летний Аарон Лоу учился на втором курсе университета. Он играл в университетской команде под номером 22. Кроме того, при стрельбе серьезное ранение получила одна женщина. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. Врачи оценивают его состояние как критическое.

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