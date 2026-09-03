Росія загрузла в Україні, але є нюанс: у Трампа зробив нову заяву про війну

Росія застрягла у війні проти України і не досягла очікуваного прогресу на фронті, проте Москва, як і раніше, здатна піти на небезпечні кроки проти країн НАТО. Про це заявив постійний представник США при Північноатлантичному альянсі Метью Вітакер в ефірі Fox Business.

США. Фото: із відкритих джерел

За його словами, найближчою перспективою безпосередня військова загроза для НАТО залишається відносно невеликою, оскільки російські сили продовжують бути пов'язані війною в Україні.

"Зараз вона загрузла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті", — заявив Вітакер.

При цьому американський дипломат закликав недооцінювати Москву. За його словами, попередні дії Росії – включаючи повномасштабне вторгнення в Україну та анексію Криму – дають підстави вважати Кремль непередбачуваним.

Вітакер підкреслив, що не можна повністю виключати спробу Росії вжити будь-яких дій проти однієї з країн НАТО. Як один із прикладів нових загроз він згадав ситуацію в німецькому аеропорту Лейпцига, яку охарактеризував у контексті гібридних атак з використанням безпілотників.

Представник США також заявив, що Вашингтон зберігає відданість принципу колективної оборони НАТО. Одночасно США очікують від європейських союзників подальшого нарощування своїх оборонних можливостей.

За словами Вітакера, Альянс сьогодні стає сильнішим, у тому числі завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та зобов'язанням держав збільшити внесок в оборону, узгодженим на саміті НАТО в Гаазі у 2025 році.

При цьому головний сигнал Вашингтона союзникам залишається двояким: Росія поки що не становить безпосередньої масштабної загрози для НАТО, оскільки її ресурси пов'язані війною в Україні, але виключати нові провокації чи агресивні дії Москви не можна. Саме тому країни Альянсу мають бути готовими до сценарію, який сьогодні видається малоймовірним, але може змінити ситуацію за лічені дні.

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