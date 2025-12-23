logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Россия уже поддерживает Венесуэлу из-за эскалации действий США

Россияне уже встали на сторону Венесуэлы в их конфликте с США

23 декабря 2025, 13:20
Автор:
avatar

Недилько Ксения

22 декабря состоялся  телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МИД РФ.

"Министры выразили серьёзную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству.

С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте.

Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", – заявили в МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее Министерство иностранных дел России обнародовало новое предупреждение в адрес администрации президента США Дональда Трампа на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Об этом сообщает Newsweek. В заявлении российского МИД говорится о якобы "системных и умышленных попытках эскалации ситуации" вокруг Венесуэлы, которую Москва называет своим союзником.

"Мы фиксируем постоянные и целенаправленные действия, направленные на обострение напряженности с нашим союзником Венесуэлой. Особую обеспокоенность вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству", — отметили в ведомстве.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
