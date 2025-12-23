22 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МИД РФ.

Россия уже поддерживает Венесуэлу из-за эскалации действий США

"Министры выразили серьёзную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству.

С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте.

Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", – заявили в МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее Министерство иностранных дел России обнародовало новое предупреждение в адрес администрации президента США Дональда Трампа на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Об этом сообщает Newsweek. В заявлении российского МИД говорится о якобы "системных и умышленных попытках эскалации ситуации" вокруг Венесуэлы, которую Москва называет своим союзником.

"Мы фиксируем постоянные и целенаправленные действия, направленные на обострение напряженности с нашим союзником Венесуэлой. Особую обеспокоенность вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству", — отметили в ведомстве.