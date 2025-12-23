logo_ukra

Росія вже підтримує Венесуелу через ескалацію дій США

Росіяни вже стали на бік Венесуели в їхньому конфлікті зі США

23 грудня 2025, 13:20
Недилько Ксения

22 грудня відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з Міністром закордонних справ Боліваріанської Республіки Венесуела Іваном Хілем. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію МЗС РФ.

"Міністри висловили серйозне занепокоєння посиленням ескалаційних дій Вашингтона в Карибському морі, що загрожують далекосяжними наслідками для регіону і створюють загрозу міжнародному судноплавству.

З російської сторони підтверджено всебічну підтримку та солідарність з керівництвом та народом Венесуели у поточному контексті.

Міністри домовилися про подальшу тісну взаємодію щодо двосторонньої лінії та координацію кроків на міжнародних майданчиках, насамперед в ООН, на користь забезпечення поваги суверенітету держав та невтручання у їхні внутрішні справи", – заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило нове попередження на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Про це повідомляє Newsweek. У заяві російського МЗС йдеться про нібито "системні та навмисні спроби ескалації ситуації" навколо Венесуели, яку Москва називає своїм союзником.

"Ми фіксуємо постійні та цілеспрямовані дії, спрямовані на загострення напруженості із нашим союзником Венесуелою. Особливе занепокоєння викликають односторонні рішення, які створюють загрозу міжнародному судноплавству", — зазначили у відомстві.



