Россия вынудила: представитель США в ООН объяснил действия Вашингтона в Арктике

Рост военной активности России в Арктическом регионе вынудил США пересмотреть свою оборонную стратегию и самостоятельно усиливать защиту северных рубежей.

Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолц в комментарии телеканалу Fox News.

По словам дипломата, Москва активно обновляет свой ядерный арсенал и разрабатывает крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, способные обходить существующие системы раннего предупреждения США. Волц пояснил, что в случае потенциального удара по американской территории траектория таких ракет будет проходить именно через Арктику.

Дипломат также подчеркнул, что президент Дональд Трамп не намерен ждать, пока угроза приблизится непосредственно к американским границам. Поэтому Вашингтон уже приступил к развертыванию новой системы противоракетной обороны, которую называют "Железным куполом".

Отдельно Волц обратил внимание на борьбу за контроль над арктическими морскими путями. По его данным, Россия владеет флотом примерно из 60 ледоколов, в то время как Китай активно инвестирует в строительство собственных судов такого класса.

В ответ США планируют существенно нарастить свое присутствие. По поручению Трампа совместно с Финляндией уже готовится проект размещения в регионе около десяти американских ледоколов.

По словам Волца, Россия создала в Арктике десятки военных объектов, в то время как в Соединенных Штатах там функционирует только одна база. По его мнению, такая диспропорция заставляет Вашингтон срочно укреплять оборонные возможности в регионе, который приобретает все большее стратегическое значение.

