Росія змусила: представник США в ООН пояснив дії Вашингтона в Арктиці

Зростання військової активності Росії в Арктичному регіоні змусило США переглянути свою оборонну стратегію та самостійно посилювати захист північних рубежів.

Представник США в ООН Майкл Волц. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц у коментарі телеканалу Fox News.

За словами дипломата, Москва активно оновлює свій ядерний арсенал і розробляє крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою, які здатні обходити наявні системи раннього попередження США. Волц пояснив, що у разі потенційного удару по американській території траєкторія таких ракет проходитиме саме через Арктику.

Дипломат також наголосив, що президент Дональд Трамп не збирається чекати, поки загроза наблизиться безпосередньо до американських кордонів. Тому Вашингтон уже розпочав розгортання нової системи протиракетної оборони, яку називають "Залізним куполом".

Окремо Волц звернув увагу на боротьбу за контроль над арктичними морськими шляхами. За його даними, Росія володіє флотом приблизно з 60 криголамів, тоді як Китай активно інвестує у будівництво власних суден такого класу.

У відповідь США планують суттєво наростити свою присутність. За дорученням Трампа спільно з Фінляндією вже готується проєкт щодо розміщення в регіоні близько десяти американських криголамів.

За словами Волца, Росія створила в Арктиці десятки військових об’єктів, тоді як у Сполучених Штатів там функціонує лише одна база. На його думку, така диспропорція змушує Вашингтон терміново зміцнювати оборонні можливості в регіоні, який набуває дедалі більшого стратегічного значення.

