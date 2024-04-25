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Россия заблокировала резолюцию о запрещении ядерного оружия в космосе: реакция США

Появилась реакция США на решение России наложить вето на резолюцию, запрещающую размещать ядерное оружие в космосе и проводить его разработку в Земле.

сегодня, 08:52
Автор:
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Slava Kot
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В Совет Безопасности ООН Соединенные Штаты и Япония внесли резолюцию по запрету размещения ядерного оружия в космосе. Однако Россия заблокировала резолюцию воспользовавшись правом вето в Совбезе ООН. В США отреагировали на подобные действия России.

Россия заблокировала резолюцию о запрещении ядерного оружия в космосе: реакция США

Советник национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото из открытых источников

После шести недель обсуждений проект резолюции по запрету на разработку ядерного оружия и его размещение на орбите Земли попал на голосование. Договор получил 13 голосов, однако Россия его ветировала, а Китай воздержался от голосования. Таким образом, резолюция была отклонена, а представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что это была "шуточная резолюция".

На вето России отреагировали в США. Заместитель посла США Роберт Вуд отметил, что шаги России заставляют задуматься "не скрывают ли они что-нибудь".

А советник национальной безопасности США Джейк Салливан прямо сказал, что Россия представляет угрозу человечеству, ведь может нарушить Договор о космосе и угрожать спутникам, обеспечивающим человечество коммуникационными, метеорологическими, научными и другими средствами.

"Как мы отмечали ранее, США считают, что Россия разрабатывает новый спутник с ядерным устройством. Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", — сказал Салливан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Западу ядерной войной с катастрофическими последствиями.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявления из Польши о готовности разместить ядерное оружие в стране.



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