Россия заблокировала резолюцию о запрещении ядерного оружия в космосе: реакция США

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Slava Kot
В Совет Безопасности ООН Соединенные Штаты и Япония внесли резолюцию по запрету размещения ядерного оружия в космосе. Однако Россия заблокировала резолюцию воспользовавшись правом вето в Совбезе ООН. В США отреагировали на подобные действия России.
Советник национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото из открытых источников
После шести недель обсуждений проект резолюции по запрету на разработку ядерного оружия и его размещение на орбите Земли попал на голосование. Договор получил 13 голосов, однако Россия его ветировала, а Китай воздержался от голосования. Таким образом, резолюция была отклонена, а представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что это была "шуточная резолюция".
На вето России отреагировали в США. Заместитель посла США Роберт Вуд отметил, что шаги России заставляют задуматься "не скрывают ли они что-нибудь".
А советник национальной безопасности США Джейк Салливан прямо сказал, что Россия представляет угрозу человечеству, ведь может нарушить Договор о космосе и угрожать спутникам, обеспечивающим человечество коммуникационными, метеорологическими, научными и другими средствами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Западу ядерной войной с катастрофическими последствиями.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявления из Польши о готовности разместить ядерное оружие в стране.
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