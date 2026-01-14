logo

Россиян не будут пускать в США: всего в списке 75 стран
НОВОСТИ

Россиян не будут пускать в США: всего в списке 75 стран

По информации СМИ, американские визы гражданам ряда стран перестанут выдавать с 21 января

14 января 2026, 19:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Государственный департамент Соединенных Штатов приостанавливает выдачу виз гражданам 75 стран. Среди них числятся Россия и Иран.

Россиян не будут пускать в США: всего в списке 75 стран

США приостанавливают выдачу виз гражданам ряда стран. Фото: из открытых источников

Американским консульским сотрудникам было поручено отказывать в визах на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора заявителей. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа, которой располагает телеканалом.

В частности, в список стран, гражданам которых приостановили выдачу виз, включили Россию, Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд и Йемен.

Пауза начнется 21 января. Она будет действовать бессрочно — до завершения просмотра процедур визовой обработки.

"Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов неприемлемыми, если они могут стать публичным бременем для Соединенных Штатов и злоупотреблять щедростью американского народа", — отметил представитель Госдепа Томми Пигготт.

По его словам, выдача виз гражданам этих 75 стран будет прекращена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционной обработки, чтобы предотвратить въезд иностранцев, которые будут пользоваться государственной помощью.

Исключения из новых правил будут крайне ограничены. Они возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям "публичного бремени".

Вместе с тем в российском союзе туриндустрии уже пожаловались, что из-за этого решения туристический поток в США приостановлен "на неопределенное время".

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты могут перейти к силовому сценарию против Ирана уже в ближайшие сутки. В дипломатических кругах растет убеждение, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант военного вмешательства в ближайшие 24 часа.



Источник: https://www.foxnews.com/politics/us-freezes-all-visa-processing-75-countries-including-somalia-russia-iran
