Россиян не будут пускать в США: всего в списке 75 стран

Государственный департамент Соединенных Штатов приостанавливает выдачу виз гражданам 75 стран. Среди них числятся Россия и Иран.

США приостанавливают выдачу виз гражданам ряда стран. Фото: из открытых источников

Американским консульским сотрудникам было поручено отказывать в визах на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора заявителей. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа, которой располагает телеканалом.

В частности, в список стран, гражданам которых приостановили выдачу виз, включили Россию, Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд и Йемен.

Пауза начнется 21 января. Она будет действовать бессрочно — до завершения просмотра процедур визовой обработки.

"Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов неприемлемыми, если они могут стать публичным бременем для Соединенных Штатов и злоупотреблять щедростью американского народа", — отметил представитель Госдепа Томми Пигготт.

По его словам, выдача виз гражданам этих 75 стран будет прекращена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционной обработки, чтобы предотвратить въезд иностранцев, которые будут пользоваться государственной помощью.

Исключения из новых правил будут крайне ограничены. Они возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям "публичного бремени".

Вместе с тем в российском союзе туриндустрии уже пожаловались, что из-за этого решения туристический поток в США приостановлен "на неопределенное время".

