logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Росіян не пускатимуть до США: загалом у списку 75 країн
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян не пускатимуть до США: загалом у списку 75 країн

За інформацією ЗМІ, американські візи громадянам низки країн припинять видавати із 21 січня

14 січня 2026, 19:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Державний департамент Сполучених Штатів призупиняє видачу віз для громадян 75 країн. Серед них значаться Росія та Іран. 

Росіян не пускатимуть до США: загалом у списку 75 країн

США призупиняють видачу віз громадянам низки країн. Фото: з відкритих джерел

Американським консульським співробітникам доручили відмовляти у візах на підставі чинного законодавства, поки відомство переглядає процедури перевірки та відбору заявників. Про це повідомляє Fox News з посиланням на службову записку Держдепу, яка є в розпорядженні в телеканалу.  

Зокрема, до списку країн, громадянам яких призупинили видачу віз, включили Росію, Сомалі, Афганістан, Бразилію, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд та Ємен.

За інформацією видання, пауза розпочнеться 21 січня. Діятиме вона безстроково — до завершення перегляду процедур візової обробки.

"Держдепартамент використовуватиме свої давні повноваження для визнання потенційних іммігрантів неприйнятними, якщо вони можуть стати публічним тягарем для Сполучених Штатів і зловживати щедрістю американського народу", — зазначив представник Держдепу Томмі Пігготт.

За його словами, видача віз громадянам цих 75 країн буде припинена, поки Держдепартамент переглядає процедури імміграційного опрацювання, щоб запобігти в'їзду іноземців, які користуватимуться державною допомогою.

Винятки з нових правил будуть вкрай обмеженими. Вони можливі тільки після того, як заявник пройде перевірку на відповідність критеріям "публічного тягаря".

Разом з тим у російському союзі туріндустрії вже поскаржилися, що через це рішення туристичний потік у США призупинено "на невизначений час".

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати можуть перейти до силового сценарію проти Ірану вже найближчої доби. У дипломатичних колах зростає переконання, що Вашингтон серйозно розглядає варіант військового втручання у найближчі 24 години.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/politics/us-freezes-all-visa-processing-75-countries-including-somalia-russia-iran
Теги:

Новини

Всі новини