Росіян не пускатимуть до США: загалом у списку 75 країн

Державний департамент Сполучених Штатів призупиняє видачу віз для громадян 75 країн. Серед них значаться Росія та Іран.

США призупиняють видачу віз громадянам низки країн. Фото: з відкритих джерел

Американським консульським співробітникам доручили відмовляти у візах на підставі чинного законодавства, поки відомство переглядає процедури перевірки та відбору заявників. Про це повідомляє Fox News з посиланням на службову записку Держдепу, яка є в розпорядженні в телеканалу.

Зокрема, до списку країн, громадянам яких призупинили видачу віз, включили Росію, Сомалі, Афганістан, Бразилію, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд та Ємен.

За інформацією видання, пауза розпочнеться 21 січня. Діятиме вона безстроково — до завершення перегляду процедур візової обробки.

"Держдепартамент використовуватиме свої давні повноваження для визнання потенційних іммігрантів неприйнятними, якщо вони можуть стати публічним тягарем для Сполучених Штатів і зловживати щедрістю американського народу", — зазначив представник Держдепу Томмі Пігготт.

За його словами, видача віз громадянам цих 75 країн буде припинена, поки Держдепартамент переглядає процедури імміграційного опрацювання, щоб запобігти в'їзду іноземців, які користуватимуться державною допомогою.

Винятки з нових правил будуть вкрай обмеженими. Вони можливі тільки після того, як заявник пройде перевірку на відповідність критеріям "публічного тягаря".

Разом з тим у російському союзі туріндустрії вже поскаржилися, що через це рішення туристичний потік у США призупинено "на невизначений час".

