Как утверждает The Guardian, венгерский премьер Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне всячески избегал встречи с президентом США Джо Байденом.

Виктор Орбан

"Орбан фактически избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, состоявшемся в эти дни. Глава венгерского правительства также не запрашивал двустороннюю встречу с главой Белого дома", — отмечает издание, ссылаясь на слова трех источников, которые были знакомы с процессом подготовки к саммиту.

Издание напоминает, что Орбан в четверг должен провести встречу с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита. По данным Guardian, главной целью этой встречи являются попытки премьера Венгрии договориться об урегулировании военного конфликта в Украине. Это свидетельствует о том, что Орбан надеется на то, что именно Трамп будет избран следующим президентом Соединенных Штатов.

При этом росСМИ подчеркивают, что Орбан якобы только пожал руку Байдену во время встречи. Они отмечают, что поскольку венгерский премьер верит в избрание Трампа президентом, он не намерен проводить консультации с администрацией Байдена по войне в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что миротворческие инициативы Орбана и его поездка к диктатору Путину взбесила лидеров ЕС. Как заявила глава либеральной фракции "Восстановить Европу" Валери Хайер, Орбан подрывает позиции, принятые Европейским Союзом, и действует вопреки интересам блока. В этой связи председательство Венгрии в Совете ЕС необходимо прекратить.

По информации Financial Times, юридическая служба Европейского Союза уже установила, что переговоры Орбана с Путиным во время поездки в Россию на прошлой неделе противоречат договорам ЕС.





