Российские ракеты полетели на военных США: что происходит

5 августа в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе, где размещены военные силы Соединенных Штатов и других стран. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Военные США. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на два источника в иракских силах безопасности отметило, что авиабазу Айн аль-Асад на западе страны атаковали две ракеты "Катюша". Иракский источник в силовых структурах сообщил, что ракеты упали на территории базы.

В результате удара ранения получили по меньшей мере пятеро американских военнослужащих. Один из военных получил серьезные ранения.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", — сказал один из американских чиновников.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов группировок ХАМАС и "Хезболла".

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