Российского аналитика, который собирал досье на Трампа, выпустили под залог

В Соединённых Штатах Америки под залог выпустили российского политолога и аналитика Игоря Данченко. Его называли одним из главных источников информации для "досье Дональда Трампа", в котором говорилось о возможном сговоре штаба бывшего президента с российскими властями. Об этом сообщает издание Секрет Фирмы.

Вашингтон. Фото: Pixabay

Согласно информации издания, сумма залога составила 100 тысяч долларов. Данченко запретили покидать территорию города Вашингтон.

По данным The New York Times, Данченко взяли под стражу по результатам расследования спецпрокурора Джона Дарема. В задачу Дарема входило расследование обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа во время президентской кампании.



Накануне Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало аналитика и предъявило ему обвинения в даче ложных показаний спецслужбе о его источниках, которые были использованы для создания досье.

Как пишет СМИ, изначально прокуроры предложили обязать Данченко носить электронный браслет, однако затем отказались от такого требования.

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