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Российского аналитика, который собирал досье на Трампа, выпустили под залог

ФБР обвиняет Данченко в даче ложных показаний

сегодня, 12:14
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки под залог выпустили российского политолога и аналитика Игоря Данченко. Его называли одним из главных источников информации для "досье Дональда Трампа", в котором говорилось о возможном сговоре штаба бывшего президента с российскими властями. Об этом сообщает издание Секрет Фирмы.

Российского аналитика, который собирал досье на Трампа, выпустили под залог

Вашингтон. Фото: Pixabay

Согласно информации издания, сумма залога составила 100 тысяч долларов. Данченко запретили покидать территорию города Вашингтон. 

По данным The New York Times, Данченко взяли под стражу по результатам расследования спецпрокурора Джона Дарема. В задачу Дарема входило расследование обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа во время президентской кампании.

Накануне Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало аналитика и предъявило ему обвинения в даче ложных показаний спецслужбе о его источниках, которые были использованы  для создания досье.

Как пишет СМИ, изначально прокуроры предложили обязать Данченко носить электронный браслет, однако затем отказались от такого требования. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что через несколько дней состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором страны подпишут новую Хартию стратегического партнерства. Почему это важно (и важно ли)? Каковы ожидания? Что Украине может дать обновленная Хартия? В этих вопросах в интервью порталу "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме призвали компании сделать все возможное, чтобы как можно больше граждан получили прививку против коронавирусаСоединенные Штаты Америки расширяют требования к вакцинации против коронавирусного заболевания.


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Источник: https://secretmag.ru/news/sobiravshego-dose-na-trampa-rossiyanina-vypustili-pod-zalog-v-usd100-tys-05-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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