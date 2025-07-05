Розовым мечтам конец: Трамп шокировал заявлением о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп усомнился, что он сможет прекратить войну России в Украине. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", — сказал президент США.

Когда американского лидера спросили, является ли приоритетом прекращение войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

"Да. Я хотел бы, чтобы это произошло", — утвердительно сказал Дональд Трамп.

Стоит обратить внимание, что на протяжении всей избирательной кампании Дональд Трамп акцентировал внимание на своем обещании прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания назвав его "преувеличением".

"Мы помогли многим странам... Ситуация с Украиной – это соглашение (бывшего президента США Джо – ред.) Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин прекрасно понимает, с чем придется столкнуться России в случае введения новых американских санкций. Российской экономике раньше удавалось справляться с санкционным давлением Вашингтона, но теперь ситуация может измениться. Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Дональд Трамп.



