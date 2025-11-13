Встреча Трампа и Путина: в США озвучили ультиматум для Кремля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только при реальном прогрессе в завершении войны в Украине. По его словам, оба лидера договорились, что в противном случае нет смысла проводить саммит США и РФ.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марк Рубио после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Канаде рассказал, что для встречи Трампа и Путина существует одно конкретное условие. По его словам, ключевой ультиматум состоит в том, чтобы такой саммит мог принести реальный прогресс в прекращении российской агрессии.

"Обе стороны пришли к согласию, что для следующей встрече наших президентов должен быть конкретный результат — мы должны знать, что у нас есть реальный шанс получить что-то положительное", — сказал Рубио.

Также госсекретарь США отметил, что Вашингтон не видит смысла во встречах, которые не принесут результата.

"Мы бы очень хотели, чтобы это произошло, мы очень хотели бы, чтобы война закончилась, но мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч", — добавил Рубио.

В октябре Дональд Трамп заявил о намерении провести новый саммит с Путиным после телефонного разговора с российским диктатором. Однако встреча так и не состоялась. Россия снизила ожидания скорых переговоров и продолжила атаки на Украину. Между тем, Трамп усилил давление на Кремль, введя санкции против крупных российских нефтяных компаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые электронные письма Джеффри Эпштейна показали его попытки передать в Кремль данные о Дональде Трампе.

Также "Комментарии" писали, что в Польше спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война.