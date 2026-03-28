Рубио обвинил Зеленского во лжи: в США отвергли «условие Донбасса»

Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы выдвинутых Вашингтоном условиях по Донбассу. По словам главы Госдепа, США никогда не связывали предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Комментарий Рубио прозвучал перед его вылетом из Франции, где он пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос о словах Зеленского, госсекретарь прямо заявил, что это "неправда", и подчеркнул, что украинский лидер якобы осведомлен о реальной позиции США.

В Вашингтоне поясняют: речь шла лишь о том, что гарантии безопасности невозможны до завершения активной фазы войны. Рубио отметил, что такие гарантии предполагают готовность иностранных войск вмешаться в конфликт, что автоматически означало бы прямое участие в боевых действиях.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что США не продвигают идею территориальных уступок. По его словам, американская сторона лишь донесла до Киева требования России, не занимая по ним собственной позиции. Окончательное решение, как утверждает Рубио, остается за Украиной.

В то же время он дал понять, что затягивание с принятием решений может иметь последствия. Если Киев не будет готов к компромиссам, война, по его словам, продолжится.

Заявления Рубио подчеркивают нарастающее напряжение в коммуникации между союзниками на фоне поиска возможных сценариев завершения войны и условий будущих гарантий безопасности для Украины.

