Рубіо звинуватив Зеленського у брехні: у США відкинули «умову Донбасу»

Держсекретар США Марко Рубіо різко відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського про нібито висунуті Вашингтоном умови щодо Донбасу. За словами голови Держдепу, США ніколи не пов'язували надання гарантій безпеки з виведенням українських військ із неокупованих територій Донецької та Луганської областей.

Коментар Рубіо пролунав перед вильотом із Франції, де він поспілкувався з журналістами. Відповідаючи на запитання про слова Зеленського, держсекретар прямо заявив, що це "неправда", і наголосив, що український лідер нібито обізнаний з реальною позицією США.

У Вашингтоні пояснюють: йшлося лише про те, що гарантії безпеки неможливі до завершення активної фази війни. Рубіо зазначив, що такі гарантії передбачають готовність іноземних військ втрутитися у конфлікт, що автоматично означало б пряму участь у бойових діях.

При цьому глава Держдепу наголосив, що США не просувають ідею територіальних поступок. За його словами, американська сторона лише донесла до Києва вимоги Росії, не займаючи власної позиції. Остаточне рішення, як твердить Рубіо, залишається за Україною.

Водночас він дав зрозуміти, що затягування із прийняттям рішень може мати наслідки. Якщо Київ не буде готовий до компромісів, війна, за його словами, триватиме.

Заяви Рубіо підкреслюють наростаючу напругу в комунікації між союзниками на тлі пошуку можливих сценаріїв завершення війни та умов майбутніх гарантій безпеки для України.

