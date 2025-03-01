Рубио ответил, что должен сделать Зеленский после "фиаско" в Белом доме

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него". Как передает портал "Комментарии", такое мнение Марко Рубио высказал в интервью "CNN".

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Кроме того, Марко Рубио поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне России против Украины.

"Ему (Зеленскому – ред.) не нужно было идти туда и становиться антагонистом", – заявил госсекретарь США.

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно – а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь – вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так", – высказался Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после напряженного обмена репликами между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома собрал своих ключевых советников для дальнейшего обсуждения в Овальном кабинете.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп провел консультации с вице-президентом Венсом, государственным секретарем США, министром финансов Бессентом и другими чиновниками.

В это время он пришел к выводу, что Зеленский "не находится в позиции для ведения переговоров". После этого Трамп поручил госсекретарю Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Уолцу передать украинскому президенту сообщение: "Время Зеленскому покинуть Белый дом".

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