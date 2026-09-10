Рубио ответил, пойдет ли в президенты, оставив Трампу неприятный намек

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент не планирует участвовать в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает NBC News.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало во время дипломатической поездки Рубио в Колумбию. На фоне съезда Республиканской партии в Далласе, где присутствуют многие влиятельные представители партии, отсутствие госсекретаря привлекло дополнительное внимание американских СМИ.

Во время общения с журналистами Рубио спросили, считает ли он себя одним из потенциально сильных кандидатов республиканцев на следующих президентских выборах. В ответ глава Госдепартамента подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на работе в администрации Дональда Трампа.

Рубио заявил, что не знает, как сложится его политическое будущее, однако сейчас не рассматривает президентскую кампанию как свою цель. По его словам, все внимание он направляет на выполнение обязанностей госсекретаря и советника по вопросам национальной безопасности.

При этом источник NBC News утверждает, что Рубио действительно рассматривал перспективу участия в выборах и пока не намерен выдвигаться. Однако, как отмечает собеседник телеканала, политик фактически оставил возможность для изменения своего решения в будущем.

Таким образом, нынешнее заявление Рубио скорее выглядит как отказ от президентской гонки на данном этапе, а не окончательное снятие своей кандидатуры с политической повестки. Внутри Республиканской партии уже формируется круг возможных претендентов на выборы 2028 года, и позиция одного из наиболее заметных членов администрации Трампа может еще измениться.

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