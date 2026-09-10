Рубіо відповів, чи піде в президенти, залишивши Трампу неприємний натяк

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зараз не планує брати участь у президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє NBC News.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Заява прозвучала під час дипломатичної поїздки Рубіо до Колумбії. На тлі з'їзду Республіканської партії в Далласі, де присутні багато впливових представників партії, відсутність держсекретаря привернула додаткову увагу американських ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Рубіо запитали, чи вважає він себе одним із потенційно сильних кандидатів республіканців на наступних президентських виборах. У відповідь голова Держдепартаменту наголосив, що зараз повністю зосереджений на роботі в адміністрації Дональда Трампа.

Рубіо заявив, що не знає, як складеться його політичне майбутнє, проте наразі не розглядає президентську кампанію як свою мету. За його словами, всю увагу він привертає до виконання обов'язків держсекретаря та радника з питань національної безпеки.

При цьому джерело NBC News стверджує, що Рубіо дійсно розглядало перспективу участі у виборах і поки не має наміру висуватися. Однак, як зазначає співрозмовник телеканалу, політик фактично залишив можливість змінити своє рішення в майбутньому.

Таким чином, нинішня заява Рубіо швидше виглядає як відмова від президентських перегонів на даному етапі, а не остаточне зняття своєї кандидатури з політичного порядку денного. Усередині Республіканської партії вже формується коло можливих претендентів на вибори 2028 року, і позиція одного з найпомітніших членів адміністрації Трампа ще може змінитися.

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