Рубіо поставив під сумнів подальше існування НАТО: чи справді Альянсу прийшов кінець

Держсекретар США Марко Рубіо публічно поставив під сумнів ефективність і навіть сенс існування НАТО після того, як низка союзників відмовила Вашингтону у використанні своїх військових баз для операцій проти Ірану. В інтерв’ю Fox News Рубіо заявив, що однією з ключових причин підтримки НАТО з боку США завжди була можливість розміщення американських військових баз та оперативного використання інфраструктури партнерів у критичні моменти.

Однак, за його словами, під час конфлікту з Іраном окремі союзники фактично заблокували таку співпрацю.

Найбільше критики дісталося Іспанії. Марко Рубіо заявив, що поведінка Мадрида була “просто жахливою”, оскільки Іспанія не дозволила використовувати свої бази для американських ударів. На цьому тлі держсекретар поставив риторичне запитання: якщо союзники відмовляють США у ключовому елементі співпраці під час конфлікту, то яка практична користь Вашингтону від Альянсу.

Водночас він позитивно відзначив Португалію, яка, за словами Марко Рубіо, погодилася допомогти ще до офіційного звернення США. Також він згадав Польщу, Румунію та Болгарію як партнерів, що продемонстрували готовність до співпраці.

Заяви Рубіо вже викликали нову хвилю дискусій про майбутнє НАТО та роль США в Альянсі. У Вашингтоні дедалі частіше лунають питання про те, чи не перетворюється блок на систему, де Америка гарантує безпеку союзникам, але натомість не отримує підтримки у власних військових кампаніях.

