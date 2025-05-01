logo

BTC/USD

96996.26

ETH/USD

1832.38

LTC/USD

89.08

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рубио сделал заявление о еще одном "шаге к завершению войны": что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубио сделал заявление о еще одном "шаге к завершению войны": что произошло

Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и США важной вехой в процветании и завершении войны

1 мая 2025, 09:28 comments1798
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами "шагом в прекращении этой войны". Соответствующее заявление госсекретарь США обнародовал в социальной сети X.

Рубио сделал заявление о еще одном "шаге к завершению войны": что произошло

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу.

"Это важная веха в нашем общем процветании и шаг в прекращении этой войны", — высказался Марко Рубио.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение о полезных ископаемых принесет Соединенным Штатам больше средств, чем вся помощь, предоставленная Киеву ранее. По его словам, сейчас Америка выглядит защищенной. Однако по поводу безопасности Украины Трамп не смог дать четкого ответа.

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Президент США заявил, что у Украины есть значительные запасы полезных ископаемых, которые принесут Вашингтону больше, чем помощь Соединенных Штатов для Киева, оказанная после полномасштабного вторжения России.

"У них много редкоземельных элементов, минералов, материалов. У них есть то, чего нет во многих местах. Это их крупный актив. Сегодня мы заключили соглашение на сумму более 350 млрд долларов. Я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком. Это не моя война. Это война Байдена", — сказал Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости