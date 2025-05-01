Рубио сделал заявление о еще одном "шаге к завершению войны": что произошло

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами "шагом в прекращении этой войны". Соответствующее заявление госсекретарь США обнародовал в социальной сети X.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу.

"Это важная веха в нашем общем процветании и шаг в прекращении этой войны", — высказался Марко Рубио.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение о полезных ископаемых принесет Соединенным Штатам больше средств, чем вся помощь, предоставленная Киеву ранее. По его словам, сейчас Америка выглядит защищенной. Однако по поводу безопасности Украины Трамп не смог дать четкого ответа.

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Президент США заявил, что у Украины есть значительные запасы полезных ископаемых, которые принесут Вашингтону больше, чем помощь Соединенных Штатов для Киева, оказанная после полномасштабного вторжения России.

"У них много редкоземельных элементов, минералов, материалов. У них есть то, чего нет во многих местах. Это их крупный актив. Сегодня мы заключили соглашение на сумму более 350 млрд долларов. Я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком. Это не моя война. Это война Байдена", — сказал Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.



