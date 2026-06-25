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Рубио шокировал ложью Путина о "духе Анкориджда": озвучен жесткий ультиматум

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты и дальше готовы содействовать поиску путей мирного урегулирования войны

25 июня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшейся на Аляске 15 августа прошлого года, стороны не достигли никаких договоренностей по Украине. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Рубио шокировал ложью Путина о "духе Анкориджда": озвучен жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

По словам главы американской дипломатии, распространенные предположения о якобы заключенном соглашении не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что тогда речь шла только об отдельных предложениях, которые не приобрели статус официальных договоренностей.  

"На Аляске не было достигнуто никакой договоренности по Украине. На Аляске было сделано предложение. Это никогда не было соглашением", – заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от участия в дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны, и готов в дальнейшем способствовать поиску путей ее урегулирования.

Между тем, по информации западных медиа, после саммита G7 позиция президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине ужесточилась. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после консультаций с союзниками американский лидер пришел к выводу: Россия не демонстрирует реальную заинтересованность в мирном урегулировании, а предварительные договоренности с Кремлем фактически утратили актуальность.

Кроме того, журналисты сообщали, что во время личного разговора Дональд Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать более решительно. По его мнению, без ощутимого давления Москва вряд ли согласится на реальные мирные переговоры.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший президент Польши Александр Квасневский считает, что украинский вопрос станет одним из центральных во время парламентской кампании в Польше, которая должна состояться осенью 2027 года. Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде, комментируя перспективы польско-украинских отношений.



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