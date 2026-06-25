Рубіо шокував брехнею Путіна про "дух Анкориджда": озвучено жорсткий ультиматум

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася на Алясці 15 серпня минулого року, сторони не досягли жодних домовленостей щодо України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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За словами очільника американської дипломатії, поширені припущення про нібито укладену угоду не відповідають дійсності. Він наголосив, що тоді йшлося лише про окремі пропозиції, які не набули статусу офіційних домовленостей.

"На Алясці не було досягнуто жодної домовленості щодо України. На Алясці було зроблено пропозицію. Це ніколи не було угодою", – заявив Рубіо.

Водночас держсекретар підкреслив, що Вашингтон не відмовляється від участі у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення війни, і готовий надалі сприяти пошуку шляхів її врегулювання.

Тим часом, за інформацією західних медіа, після саміту G7 позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні стала жорсткішою. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після консультацій із союзниками американський лідер дійшов висновку: Росія не демонструє реальної зацікавленості у мирному врегулюванні, а попередні домовленості з Кремлем фактично втратили актуальність.

Крім того, журналісти повідомляли, що під час приватної розмови Дональд Трамп порадив президентові України Володимиру Зеленському діяти більш рішуче. На його думку, без відчутного тиску Москва навряд чи погодиться на реальні мирні переговори.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що українське питання стане одним із центральних під час парламентської кампанії в Польщі, яка має відбутися восени 2027 року. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Європейській правді", коментуючи перспективи польсько-українських відносин.