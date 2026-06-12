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Рубио шокировал торжественным обращением к россиянам: что сказал о войне в Украине

Госсекретарь США отметил "День России", подчеркнув необходимость мира в Украине

12 июня 2026, 22:40
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Клименко Елена

Государственный секретарь США Марко Рубио обратился к гражданам России с приветствием по случаю "Дня России", выступая от имени правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Рубио шокировал торжественным обращением к россиянам: что сказал о войне в Украине

Фото: из открытых источников

В своем обращении Рубио специально обратился к русскому народу, избегая прямых упоминаний руководства страны-агрессорки. В США подчеркнули, что налаживание нормальных отношений с Россией невозможно без мирного урегулирования войны в Украине, которая длится уже более трех лет.

"От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю русский народ с днем России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны", — отметил Марко Рубио, подчеркнув приверженность США процессу мирного урегулирования конфликта.

Глава Госдепа выразил надежду на то, что прекращение боевых действий позволит изменить геополитический курс и создаст предпосылки для более стабильного развития. Он также подчеркнул, что мир откроет новые возможности для народа России и будет способствовать более конструктивному взаимодействию между странами.  

"Мы надеемся, что крепкий мир откроет путь к более преуспевающему будущему для русского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", — добавил Рубио, выражая веру в важность дипломатических шагов и взаимопонимания.

Кроме того, госсекретарь напомнил о поддержке Украины со стороны США. Он сообщил, что в ближайшее время ожидается новая информация о выделении 400 млн долларов помощи Украине, которая была одобрена Конгрессом США, но задерживается из-за внутренних процедур в Пентагоне.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз официально объявил, что 15 июня начнутся переговоры по вступлению Украины и Молдовы в блок. Такую информацию подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, отметив, что все государства-члены согласовали открытие первого кластера переговоров. Этот этап охватывает фундаментальные ценности ЕС, включая верховенство права, соблюдение демократических принципов и укрепление независимых институтов, которые являются основой Евросоюза.



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