Державний секретар США Марко Рубіо звернувся до громадян Росії з привітанням з нагоди "Дня Росії", виступаючи від імені уряду Сполучених Штатів. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

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У своєму зверненні Рубіо спеціально звернувся до російського народу, уникаючи прямих згадок про керівництво країни-агресорки. У США підкреслили, що налагодження нормальних відносин з Росією неможливе без мирного врегулювання війни в Україні, яка триває вже понад три роки.

"Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни", — зазначив Марко Рубіо, підкресливши відданість США процесу мирного врегулювання конфлікту.

Очільник Держдепу висловив сподівання на те, що припинення бойових дій дозволить змінити геополітичний курс та створить передумови для стабільнішого розвитку. Він також наголосив, що мир відкриє нові можливості для народу Росії та сприятиме конструктивнішій взаємодії між країнами.

"Ми сподіваємося, що міцний мир відкриє шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та до більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", — додав Рубіо, висловлюючи віру у важливість дипломатичних кроків та взаєморозуміння.

Крім того, держсекретар нагадав про підтримку України з боку США. Він повідомив, що найближчим часом очікується нова інформація щодо виділення 400 млн доларів допомоги Україні, яка була схвалена Конгресом США, але затримується через внутрішні процедури в Пентагоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз офіційно оголосив, що 15 червня розпочнуться переговори щодо вступу України та Молдови до блоку. Таку інформацію підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що всі держави-члени погодили відкриття першого кластеру переговорів. Цей етап охоплює фундаментальні цінності ЄС, включно з верховенством права, дотриманням демократичних принципів та зміцненням незалежних інституцій, які є основою Євросоюзу.