Русофилы в окружении Байдена пытаются спасти Путина. О чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Призывы США не бить по российским НПЗ являются признаком того, что Украина находится на верном пути.
Удары по российскому НПЗ
По его словам, если вырастут цены на бензин в США, это проблемы США, а не Украины. У них есть стратегический резерв, Венесуэла, свои производители, спокойно могут закрыть дефицит, добавил эксперт.
При этом он уверен, что у Дональда Трампа таких проблем не будет. Он быстро нарастит добычу собственной нефти, таким образом, добивая российскую экономику, добавляет эксперт.
Вместе с тем эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар считает, что США пытаются перевести стрелки на Украину, чтобы "перекрыть свою тупость и несуразность".
При этом он добавил, что стратегические нефтяные резервы США несколько сократились и игроки на рынке всегда играют в таких случаях на разгон цены, чтобы лучше продать ресурс на заполнение резервов. Кроме того, по его словам, цены на бензин на внутреннем рынке в США выросли в первую очередь из-за того, что ряд американских НПЗ становятся на ремонты.
При этом он подчеркнул, что украинские дроны не били по добывающим мощностям в Сибири, добыча в России не упала, а экспорт сырой нефти даже возрос, несмотря на так называемые санкции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские эксперты жестко раскритиковали призыв США не наносить удары по российским НПЗ.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:29
Гарна стаття з гарними висновками. Нарешті розум!