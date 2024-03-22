Русофилы в окружении Байдена пытаются спасти Путина. О чем речь

Призывы США не бить по российским НПЗ являются признаком того, что Украина находится на верном пути.

Удары по российскому НПЗ

"Русофилы в окружении Байдена (скорее всего, Салливан-Бернс) пытаются спасти Россию все еще надеясь, что Россия может стать союзником в борьбе против Китая. Что нас категорически не устраивает. В статье Файнешнл Таймз больше идет речь о портах Новороссийска. Значит, надо добивать. Сорвется наступление россиян и подкосит их бюджет надолго",

– написал в Фейсбуке Загродний.

По его словам, если вырастут цены на бензин в США, это проблемы США, а не Украины. У них есть стратегический резерв, Венесуэла, свои производители, спокойно могут закрыть дефицит, добавил эксперт.

"Если Байден проигрывает выборы из-за высоких цен, ну значит так оно должно быть. Если Байден не может организовать нужное для нас голосование в Конгрессе и вставляет палки в колеса нашей победе и не может обуздать русофилов в своем окружении, значит Украине такой президент США не подходит"

, – заявил Загородний.

При этом он уверен, что у Дональда Трампа таких проблем не будет. Он быстро нарастит добычу собственной нефти, таким образом, добивая российскую экономику, добавляет эксперт.

Вместе с тем эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар считает, что США пытаются перевести стрелки на Украину, чтобы "перекрыть свою тупость и несуразность".

"Нелепость в том, что американские воины никак не могут справиться с хуситами, загнавшими нефтяной трафик из Персидского залива на более длинный и более дорогой маршрут в обход Африки",

— написал в Фейсбуке эксперт.

При этом он добавил, что стратегические нефтяные резервы США несколько сократились и игроки на рынке всегда играют в таких случаях на разгон цены, чтобы лучше продать ресурс на заполнение резервов. Кроме того, по его словам, цены на бензин на внутреннем рынке в США выросли в первую очередь из-за того, что ряд американских НПЗ становятся на ремонты.

Традиционно американские нефтяные магнаты симпатики республиканцев. Не исключаю, что некоторые владельцы НПЗ будут досрочно ставить их на ремонт, чтобы закрутить цены выше и поспособствовать провалу байденистов на выборах",

– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что украинские дроны не били по добывающим мощностям в Сибири, добыча в России не упала, а экспорт сырой нефти даже возрос, несмотря на так называемые санкции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские эксперты жестко раскритиковали призыв США не наносить удары по российским НПЗ.