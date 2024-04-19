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Ткачик Олеся
На самом деле, отмечает Роман Бессмертный, в каждом парламенте каждой страны есть люди роли. Среди них и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Тейлор Грин
По его словам, дело в том, что рядовые американцы действительно верят в то, что их налоги растут из-за помощи Украине.
То есть, подчеркнул он, мнения Грин по поводу Украины действительно в США встречаются очень часто.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подала в законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долларов серию абсурдных поправок. Среди них, например, требование закрыть биолаборатории в Украине и предоставить об их работе отчет США. Кроме того, Грин хочет, чтобы все конгрессмены, которые поддержат выделение помощи Украине, обязательно вступили в ВСУ.
Впрочем, в Украине отмечают, что поправки Грин приняты не будут, потому что они слишком абсурдны.
Кроме того, известно, что законопроект о выделении помощи Украине планируется рассматривать 20 апреля. Впрочем, эксперты отмечают, что даже если его поддержат, не факт, что необходимое фронту оружие будет сразу направлено в Украину. Этот процесс сторонники мирных переговоров в Белом доме могут затянуть на несколько месяцев, что будет иметь для Украины крайне негативное значение. В частности, может быть принято решение не отправлять оружие прямо со складов, а только после того, как оружие на замену будет изготовлено на американских заводах.
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