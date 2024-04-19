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Рядовые американцы действительно верят в биолаборатории. Что еще им сумели навязать россияне

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин транслирует мнение простых американцев, которые действительно верят во всю ерунду, продуцируемую российской пропагандой, говорит политик Роман Бессмертный

19 апреля 2024, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле, отмечает Роман Бессмертный, в каждом парламенте каждой страны есть люди роли. Среди них и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Рядовые американцы действительно верят в биолаборатории. Что еще им сумели навязать россияне

Тейлор Грин

По его словам, дело в том, что рядовые американцы действительно верят в то, что их налоги растут из-за помощи Украине.

"Рассказывают о том, что у нас есть биолаборатории. А мою жену даже спрашивали, правда ли, что украинцы торгуют детьми… Это все не налезает на голову, но оно есть. Конгрессвумен просто ретранслирует мнения избирателей. В "республиканских" штатах все понятно",
– отметил Бессмертрный.

То есть, подчеркнул он, мнения Грин по поводу Украины действительно в США встречаются очень часто.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подала в законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долларов серию абсурдных поправок. Среди них, например, требование закрыть биолаборатории в Украине и предоставить об их работе отчет США. Кроме того, Грин хочет, чтобы все конгрессмены, которые поддержат выделение помощи Украине, обязательно вступили в ВСУ.

Впрочем, в Украине отмечают, что поправки Грин приняты не будут, потому что они слишком абсурдны.

Кроме того, известно, что законопроект о выделении помощи Украине планируется рассматривать 20 апреля. Впрочем, эксперты отмечают, что даже если его поддержат, не факт, что необходимое фронту оружие будет сразу направлено в Украину. Этот процесс сторонники мирных переговоров в Белом доме могут затянуть на несколько месяцев, что будет иметь для Украины крайне негативное значение. В частности, может быть принято решение не отправлять оружие прямо со складов, а только после того, как оружие на замену будет изготовлено на американских заводах.




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Источник: https://www.facebook.com/roman.bezsmertnyi/posts/pfbid0bgmr932eygiGpiyixVQ2vZXwDXMUWwebiRm8CjYeUA2FiRRPt47TkroYCZYJxiHil
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