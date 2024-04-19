На самом деле, отмечает Роман Бессмертный, в каждом парламенте каждой страны есть люди роли. Среди них и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Тейлор Грин

По его словам, дело в том, что рядовые американцы действительно верят в то, что их налоги растут из-за помощи Украине.

"Рассказывают о том, что у нас есть биолаборатории. А мою жену даже спрашивали, правда ли, что украинцы торгуют детьми… Это все не налезает на голову, но оно есть. Конгрессвумен просто ретранслирует мнения избирателей. В "республиканских" штатах все понятно",

– отметил Бессмертрный.

То есть, подчеркнул он, мнения Грин по поводу Украины действительно в США встречаются очень часто.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подала в законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долларов серию абсурдных поправок. Среди них, например, требование закрыть биолаборатории в Украине и предоставить об их работе отчет США. Кроме того, Грин хочет, чтобы все конгрессмены, которые поддержат выделение помощи Украине, обязательно вступили в ВСУ.

Впрочем, в Украине отмечают, что поправки Грин приняты не будут, потому что они слишком абсурдны.

Кроме того, известно, что законопроект о выделении помощи Украине планируется рассматривать 20 апреля. Впрочем, эксперты отмечают, что даже если его поддержат, не факт, что необходимое фронту оружие будет сразу направлено в Украину. Этот процесс сторонники мирных переговоров в Белом доме могут затянуть на несколько месяцев, что будет иметь для Украины крайне негативное значение. В частности, может быть принято решение не отправлять оружие прямо со складов, а только после того, как оружие на замену будет изготовлено на американских заводах.