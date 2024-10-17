С Байденом уйдет и тот курс, который он поддерживал: Гаррис сделала неожиданное заявление

Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что ее возможное президентство не будет "продолжением" президентства Джо Байдена, как думают многие. Это заявление прозвучало после того как ранее она избегала ответов на вопросы о том, что бы она изменила в администрации Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Гаррис отметила, что привнесет "свежие идеи" и свой личный опыт, подчеркнув, что ее президентство будет отличаться от текущей администрации.

"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, который приходит к власти, я привнесу свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров", — заявила она.

Вице-президент добавила, что она представляет новое поколение лидеров, отличающееся от тех, кто уже давно работает в Вашингтоне.

Во время интервью журналист Брет Байер напомнил ей о лозунге ее кампании, который говорит о "новом пути вперед" и предложении "перевернуть страницу", и спросил, от чего именно Гаррис намерена отойти, учитывая, что она уже три с половиной года занимает пост вице-президента. Гаррис ответила, что речь идет о необходимости преодолеть поляризующую риторику, которая усилилась за последнее десятилетие, включая годы президентства Дональда Трампа.

На вопрос Байера о том, почему большинство американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, несмотря на ее работу в администрации, Харрис вновь сосредоточилась на критике Дональда Трампа.

Пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт раскритиковала интервью, назвав его "крушением поезда", утверждая, что Гаррис не дала прямых ответов на вопросы.

Читайте также на портале "Комментарии" — соцопрос показал, кто на финишной прямой президентской гонки в США вырвался вперед.



