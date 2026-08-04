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С топливом должно стать легче: Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива

Вашингтон обещает открыть Ормузский пролив уже в ближайшие сутки, а затем перейти к самому опасному вопросу - ядерной программе Тегерана

4 августа 2026, 07:52
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты и Иран значительно продвинулись в переговорах, а первым результатом может стать полное восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе уже в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

С топливом должно стать легче: Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны обсуждают открытие пролива буквально "до завтрашнего дня". Американский лидер подчеркнул, что проход через один из важнейших морских маршрутов мира будет полностью бесплатным для всех судов.

Трамп заявил, что США установили полный контроль над судоходством в регионе и не позволят Ирану взимать какие-либо платежи за проход через Ормузский пролив. По словам президента, вопрос оплаты даже не рассматривается в ходе нынешних консультаций.

Глава Белого дома отметил, что восстановление полноценного движения судов станет лишь первым этапом переговорного процесса. После этого Вашингтон намерен перейти к обсуждению ключевой темы – будущего иранской ядерной программы.

По словам Трампа, США продолжают добиваться полной денуклеаризации Ирана и считают недопустимым появление у Тегерана ядерного оружия. Именно этот вопрос станет центральным на следующем этапе диалога между сторонами.

При этом президент США дал понять, что нынешний переговорный процесс может стать для Ирана последней возможностью избежать силового сценария. Трамп заявил, что хотел бы отказаться от масштабной военной операции, однако призвал руководство Исламской Республики воспользоваться "последним шансом" и подписать соглашение.

Заявления американского лидера прозвучали на фоне продолжающихся консультаций между Вашингтоном и Тегераном, которые обе стороны называют наиболее интенсивными за последнее время.

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