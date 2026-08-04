logo_ukra

BTC/USD

63750

ETH/USD

1862.65

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США З паливом має стати легше: Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки
commentss НОВИНИ Всі новини

З паливом має стати легше: Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки

Вашингтон обіцяє відкрити Ормузьку протоку вже в найближчу добу, а потім перейти до найнебезпечнішого питання - ядерної програми Тегерана

4 серпня 2026, 07:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати та Іран значно просунулися у переговорах, а першим результатом може стати повне відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці вже найближчим часом. Про це заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

З паливом має стати легше: Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони обговорюють відкриття протоки буквально "до завтра". Американський лідер наголосив, що прохід через один із найважливіших морських маршрутів світу буде повністю безкоштовним для всіх суден.

Трамп заявив, що США встановили повний контроль над судноплавством у регіоні і не дозволять Ірану стягувати будь-які платежі за прохід через Ормузьку протоку. За словами президента, питання оплати навіть не розглядається у ході нинішніх консультацій.

Глава Білого дому зазначив, що відновлення повноцінного руху суден стане лише першим етапом переговорного процесу. Після цього Вашингтон має намір перейти до обговорення ключової теми майбутнього іранської ядерної програми.

За словами Трампа, США продовжують домагатися повної денуклеаризації Ірану та вважають неприпустимою появу у Тегерана ядерної зброї. Саме це питання стане центральним на наступному етапі діалогу між сторонами.

Президент США дав зрозуміти, що нинішній переговорний процес може стати для Ірану останньою можливістю уникнути силового сценарію. Трамп заявив, що хотів би відмовитися від масштабної військової операції, проте закликав керівництво Ісламської Республіки скористатися "останнім шансом" та підписати угоду.

Заяви американського лідера прозвучали на тлі консультацій між Вашингтоном і Тегераном, які обидві сторони називають найінтенсивнішими за останній час.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп грає на нервах Києва: що приховує нова пауза з Patriot.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини