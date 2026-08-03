Трамп играет на нервах Киева: что скрывает новая пауза с Patriot

В последнее время президент США Дональд Трамп снова начал высказываться по Украине так, что это нам точно не нравится. Во время открытого заседания своего кабинета Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления разрешения Украине на производство ракет-перехватчиков к системам Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожны" в этом вопросе. Президент США повторил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет Patriot. Почему Трамп снова изменил свое отношение к Украине? Почему президент США часто меняет свое мнение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, забрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Позиция Трампа может измениться еще несколько раз

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что текущий разворот риторики Дональда Трампа по поводу лицензий на ракеты Patriot – это не столько внезапное изменение мнения, сколько классический пример его любимой стратегии вести переговоры. Для Трампа любая внешняя политика – это серия сделок, где ключевая техника заключается в поддержании постоянной неопределенности.

"Когда Трамп сначала поддерживает идею совместного производства, а через несколько дней на кабинетном заседании включил "тормоза", он одновременно решает несколько задач, повышает ставки перед предстоящими переговорами, показывает своему изоляционистскому электорату осторожность относительно "передачи критических технологий" и оставляет себе максимальное пространство для маневра. Помимо чисто политического стиля, здесь работает и чистый прагматизм бизнесмена. Передача технологий такого уровня, как Patriot PAC-3 – это не просто разрешение на бумаге, это сложное решение безопасности, которое американский оборонный комплекс и Пентагон всегда выдают с большим скрипом", – отметила эксперт.

Она замечает, что Трамп публично подхватывает аргументы собственного окружения и лоббистов, превращая внутренние колебания Вашингтона в инструмент давления.

"Он играет на постоянных контрастах, то дает надежду, потом публично сомневаться, чтобы впоследствии выторговать для США максимальные прогресса в сфере экономических договоренностей или в параметрах будущего урегулирования. Поэтому нам точно не стоит воспринимать каждое такое заявление как окончательный приговор или катастрофу. Смена публичной риторики у Трампа – это постоянный процесс разведки боем", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Александра Решмедилова добавляет, что позиция Трампа может измениться еще несколько раз в зависимости от того, как будет продвигаться диалог и насколько убедительные аргументы от реальных экономических выгод до гарантий безопасности смогут предложить как Украина, так и наши партнеры.

"С другой стороны, балансировать такие постоянные мутации в риторике Белого дома имеют не только договоренности с Украиной, но и синергия с Европой. Для Вашингтона европейские партнеры – это и финансовые доноры, и покупатели оружия, и гаранты региональной стабильности. Поэтому страховать такое соглашение должны все участники переговоров. Все участники должны расширять финансовые гарантии, размещать производственные заказы и делить риски безопасности. Изменение публичной позиции Трампа – это постоянный процесс разведки боем, и она будет корректироваться в зависимости от того, насколько совместно и убедительно выступят Украина и европейские союзники", – подытожила политолог.

Украине следует снова активизировать работу с общественным мнением в США

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что настроения Трампа периодически меняются. Это так называемые "качели Трампа". Это проявляется не только в отношении Украины, но и других стран, и многих других тем.

"По моим наблюдениям по отношению к Украине даже есть определенная цикличность. Фаза определенного четкого и сильного отношения (положительного или очень критического) может длиться от нескольких недель до примерно месяца, затем происходит охлаждение этой эмоции или постепенное ее изменение. И это происходило регулярно, уже несколько раз. Вторая версия состоит в том, что это переговорная тактика одновременного давления и на Украину и Россию. Темой предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot" Трамп может давить то на Россию, то на Украину, подталкивая обе страны к определенному компромиссу по завершению войны между ними. Но на данный момент какого-то нового мирного плана со стороны США пока нет. И лицензия на "Петриоты" не является очень сильным рычагом давления ни на Россию, ни на Украину. Так что эта версия, по моему мнению, не выглядит наиболее вероятной", – отметил политолог.

По его словам, есть еще и третья версия, которая говорит о том, что якобы что-то могло случиться в Вашингтоне уже после встречи Трампа с Зеленским, или сам президент Украины что-то неосторожно сказал и это стало известно Трампу, или что-то, что не понравилось Трампу. Но при таких обстоятельствах мы могли бы увидеть и более критическую, даже негативную реакцию Трампа по отношению к Зеленскому или Украине. Поэтому это тоже не самая вероятная версия.

"Вероятнее всего то, что вокруг Трампа постоянно происходит политическая борьба по разным вопросам. И сначала Трампа убедили, что нам нужно предоставить лицензию на "Петриоты", а потом другие люди начали убеждать его в прямо противоположном. И здесь есть простор к фантазии. Можно поискать и "русский след", а возможно, это очередное проявление типичной позиции трампистов: зачем Украине предоставлять "подарок", пусть они чем-нибудь заплатят за эту лицензию. По всей вероятности, что-то происходит и вокруг ресурсного соглашения, о котором начал упоминать Трамп. Или недовольны тем, как продвигаются дела с ее реализацией, или Трамп и часть его окружения решили, что за ракеты для "Петриотов" из нас надо выбить еще больше уступок по ресурсному соглашению. Наконец-то нужно принимать во внимание, что Кремль в постоянном режиме пытается влиять на Трампа и непосредственно (через неофициальные контакты с ним), и через своих агентов влияния в ближайшем окружении Президента США. И это влияние уже неоднократно срабатывало, особенно в прошлом году в истории с так называемым мирным планом Трампа. В определенной степени это влияние могло сработать и сейчас", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко считает, что в нынешней ситуации следовало бы снова активизировать работу с общественным мнением в США, акцентируя внимание на ужасающих последствиях российских ударов по Киеву и другим городам и регионам Украины. Учитывая приближающиеся промежуточные выборы к конгрессу США, это может сработать.

Эксперт отмечает, что главное помнить, что позиция Трампа всегда может внезапно измениться. И по этому поводу не стоит паниковать. С Трампом постоянно нужно быть начеку, нельзя расслабляться, работа с Трампом и его администрацией не может прекращаться ни дня.

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