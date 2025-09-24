С Трампом произошел новый конфуз на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

На 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп снова оказался в центре внимания не только благодаря своей речи, но и из-за ряда курьезных случаев. 79-летний президент США попал в неловкую ситуацию еще до выступления, а затем и во время своей речи.

Трамп и Мелания через мгновение до того, как сломался эскалатор. Фото из открытых источников

23 сентября Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Во время выступления президент США попал в конфуз, когда его телесуфлер перестал работать.

"Две вещи, которые я получил в ООН: плохой эскалатор и плохой телесуфлер. Спасибо. Теперь он работает", — сказал Трамп, говоривший в четыре раза дольше вместо отведенных 15 минут.

Сначала в сети распространился курьезный случай с телесуфлером, однако впоследствии стало доступно видео первого инцидента с Трампом, связанного с эскалатором.

Команда Трампа шла на выступление на Генассамблее ООН и подошла к эскалатору. Сначала на него стала Мелания, однако когда на эскалатор поставил ногу Трамп, тот мгновенно остановился. Камера зафиксировала реакцию лица Трампа в этот момент. Наконец, постояв несколько секунд, Трамп и его команда решили подняться пешком.

Ситуация не осталась без реакции в США. Ведущий Fox News с иронией прокомментировал инцидент, предложив "нанести военный удар по ООН" в ответ на неисправный эскалатор и телесуфлер.

