Главная Новости Мир США С Трампом произошел новый конфуз на Генассамблее ООН (ВИДЕО)
НОВОСТИ

С Трампом произошел новый конфуз на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

Дональд Трамп попал в курьез на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

24 сентября 2025, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot

На 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп снова оказался в центре внимания не только благодаря своей речи, но и из-за ряда курьезных случаев. 79-летний президент США попал в неловкую ситуацию еще до выступления, а затем и во время своей речи.

С Трампом произошел новый конфуз на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

Трамп и Мелания через мгновение до того, как сломался эскалатор. Фото из открытых источников

23 сентября Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Во время выступления президент США попал в конфуз, когда его телесуфлер перестал работать.

"Две вещи, которые я получил в ООН: плохой эскалатор и плохой телесуфлер. Спасибо. Теперь он работает", — сказал Трамп, говоривший в четыре раза дольше вместо отведенных 15 минут.

Сначала в сети распространился курьезный случай с телесуфлером, однако впоследствии стало доступно видео первого инцидента с Трампом, связанного с эскалатором.

Команда Трампа шла на выступление на Генассамблее ООН и подошла к эскалатору. Сначала на него стала Мелания, однако когда на эскалатор поставил ногу Трамп, тот мгновенно остановился. Камера зафиксировала реакцию лица Трампа в этот момент. Наконец, постояв несколько секунд, Трамп и его команда решили подняться пешком.

Ситуация не осталась без реакции в США. Ведущий Fox News с иронией прокомментировал инцидент, предложив "нанести военный удар по ООН" в ответ на неисправный эскалатор и телесуфлер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмманюэль Макрон из-за Трампа попал в конфуз в Нью-Йорке и вынужден был пешком идти во французское посольство.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Кароле Навроцком, который вызвал скандал на Генассамблее ООН из-за публичного использования снюса.



